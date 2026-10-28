Дефицит торговли товарами в США в сентябре вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем — до 134,9 млрд долларов. Это самый высокий показатель с марта 2025 года, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Министерство торговли США.

Показатель выше ожиданий

В августе дефицит составлял 132,1 млрд долларов. Сентябрьский результат также превысил рыночные ожидания: они предполагали разрыв на уровне 130,4 млрд долларов.

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Экспорт товаров США за месяц увеличился на 5,3 млрд долларов и достиг 209,2 млрд долларов. В то же время импорт рос быстрее — на 8,1 млрд долларов, до 344,1 млрд долларов. Темпы роста импорта опередили темпы роста экспорта.

Данные о запасах

Оптовые запасы в сентябре выросли на 0,6% в месячном выражении и составили 1,01 трлн долларов. Запасы в розничной торговле увеличились на 0,3% — до 885,3 млрд долларов.

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