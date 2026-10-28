Deficyt handlu towarami w USA wzrósł we wrześniu o 2,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, do 134,9 mld dolarów. To najwyższy poziom od marca 2025 roku, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na Departament Handlu USA.

Wynik wyższy od oczekiwań

W sierpniu deficyt wyniósł 132,1 mld dolarów. Wrześniowy wynik również przekroczył oczekiwania rynkowe, które zakładały lukę na poziomie 130,4 mld dolarów.

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Eksport towarów z USA wzrósł w ciągu miesiąca o 5,3 mld dolarów, osiągając 209,2 mld dolarów. Jednocześnie import rósł szybciej — o 8,1 mld dolarów, do 344,1 mld dolarów. Tempo wzrostu importu wyprzedziło tempo wzrostu eksportu.

Dane o zapasach

Zapasy hurtowe we wrześniu wzrosły o 0,6% w ujęciu miesięcznym i wyniosły 1,01 bln dolarów. Zapasy w handlu detalicznym zwiększyły się o 0,3%, do 885,3 mld dolarów.

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