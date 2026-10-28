Американская корпорация Microsoft из Редмонда, штат Вашингтон, США, сообщила о росте квартальной выручки облачного бизнеса Azure на 48% — до $33,17 млрд в первом квартале, завершившемся в сентябре. Показатель превысил прогноз Visible Alpha на уровне $32,84 млрд, сообщает Channel NewsAsia.

Результаты Azure превысили прогноз

В предыдущем квартале выручка Azure составила $29,4 млрд. В прошлом месяце Microsoft начала раскрывать доход своего облачного подразделения в долларовом выражении, а не только темпы его роста. Это позволяет более чётко сравнивать результаты Azure с Amazon Web Services и Google Cloud.

После публикации отчётности акции Microsoft подорожали примерно на 4% на внебиржевых торгах. С начала года до завершения торгов в среду бумаги компании выросли примерно на 9%.

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Расходы на инфраструктуру ИИ

Капитальные расходы Microsoft за квартал составили $45,2 млрд против $34,9 млрд годом ранее. Компания прогнозировала капитальные расходы на уровне $50 млрд в первом квартале. Свободный денежный поток достиг $18,6 млрд, тогда как аналитики Visible Alpha ожидали $8,54 млрд.

Microsoft ранее прогнозировала капитальные расходы в 2026 году на уровне $190 млрд. Крупные технологические компании в целом, согласно приведённым в материале оценкам, должны направить в этом году более $700 млрд на строительство дата-центров, оборудование и энергоресурсы для развития и работы технологий искусственного интеллекта.

Аналитики Truist считают, что сильный баланс Microsoft даёт ей преимущество над конкурентами в условиях роста расходов на ИИ. По их оценке, пятилетние кредитные дефолтные свопы компании остаются самыми низкими среди технологических гигантов. Microsoft также является единственным среди крупных облачных провайдеров, от которого ожидают положительного денежного потока в следующем году.

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