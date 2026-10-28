Amerykańska korporacja Microsoft z Redmond w stanie Waszyngton poinformowała o wzroście kwartalnych przychodów swojego biznesu chmurowego Azure o 48% — do 33,17 mld dolarów w pierwszym kwartale zakończonym we wrześniu. Wynik przekroczył prognozę Visible Alpha na poziomie 32,84 mld dolarów, informuje Channel NewsAsia.

Wyniki Azure przekroczyły prognozę

W poprzednim kwartale przychody Azure wyniosły 29,4 mld dolarów. W ubiegłym miesiącu Microsoft zaczął ujawniać przychody swojego działu chmurowego w dolarach, a nie tylko tempo ich wzrostu. Umożliwia to wyraźniejsze porównanie wyników Azure z Amazon Web Services i Google Cloud.

Po publikacji raportu akcje Microsoftu wzrosły o około 4% w handlu posesyjnym. Od początku roku do zamknięcia środowej sesji walory spółki zyskały około 9%.

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Wydatki na infrastrukturę AI

Nakłady kapitałowe Microsoftu w kwartale wyniosły 45,2 mld dolarów wobec 34,9 mld dolarów rok wcześniej. Spółka prognozowała nakłady kapitałowe na poziomie 50 mld dolarów w pierwszym kwartale. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły 18,6 mld dolarów, podczas gdy analitycy Visible Alpha oczekiwali 8,54 mld dolarów.

Microsoft wcześniej prognozował nakłady kapitałowe w 2026 roku na poziomie 190 mld dolarów. Duże firmy technologiczne łącznie, według przytoczonych w materiale szacunków, mają w tym roku przeznaczyć ponad 700 mld dolarów na budowę centrów danych, sprzęt i zasoby energetyczne na potrzeby rozwoju i działania technologii sztucznej inteligencji.

Analitycy Truist uważają, że silny bilans Microsoftu daje mu przewagę nad konkurentami w warunkach rosnących kosztów AI. Według ich oceny pięcioletnie swapy ryzyka kredytowego spółki pozostają najniższe wśród gigantów technologicznych. Microsoft jest również jedynym spośród dużych dostawców chmury, od którego oczekuje się dodatnich przepływów pieniężnych w przyszłym roku.

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