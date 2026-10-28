微软Azure营收增长48%至331.7亿美元——Channel NewsAsia

总部位于美国华盛顿州雷德蒙德的美国公司微软表示，截至9月的第一季度，其Azure云业务季度营收增长48%，达到331.7亿美元。该数字超过Visible Alpha预计的328.4亿美元，Channel NewsAsia报道。

Azure业绩超过预期

上一季度，Azure营收为294亿美元。上个月，微软开始以美元金额披露其云部门的收入，而不再仅披露其增长率。这使得Azure的业绩能够与Amazon Web Services和Google Cloud进行更清晰的比较。

财报公布后，微软股价在盘后交易中上涨约4%。从年初到周三收盘，该公司股票累计上涨约9%。

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人工智能基础设施支出

微软本季度资本支出为452亿美元，高于一年前的349亿美元。公司曾预计第一季度资本支出为500亿美元。自由现金流达到186亿美元，而Visible Alpha分析师预期为85.4亿美元。

微软此前预计，2026年的资本支出将达到1900亿美元。根据报道中引用的估计，大型科技公司整体今年将投入超过7000亿美元，用于建设数据中心、购置设备和能源资源，以开发和运行人工智能技术。

Truist分析师认为，在人工智能成本上升的情况下，微软强劲的资产负债表使其较竞争对手更具优势。他们评估称，该公司的五年期信用违约掉期仍是科技巨头中最低的。微软也是大型云服务提供商中唯一预计明年将实现正现金流的公司。

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