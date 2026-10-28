Microsoft наростила виручку Azure на 48% до $33,17 млрд — Channel NewsAsia

Американська корпорація Microsoft із Редмонда у штаті Вашингтон, США, повідомила про зростання квартальної виручки хмарного бізнесу Azure на 48% — до 33,17 млрд доларів у першому кварталі, що завершився у вересні. Показник перевищив прогноз Visible Alpha на рівні 32,84 млрд доларів, повідомляє Channel NewsAsia.

Результати Azure перевищили прогноз

У попередньому кварталі виручка Azure становила 29,4 млрд доларів. Минулого місяця Microsoft почала розкривати дохід свого хмарного підрозділу в доларовому вираженні, а не лише темпи його зростання. Це дає змогу чіткіше порівнювати результати Azure з Amazon Web Services і Google Cloud.

Після оприлюднення звітності акції Microsoft у позабіржових торгах подорожчали приблизно на 4%. Від початку року до завершення торгів у середу папери компанії зросли приблизно на 9%.

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Витрати на інфраструктуру ШІ

Капітальні витрати Microsoft за квартал становили 45,2 млрд доларів проти 34,9 млрд доларів роком раніше. Компанія прогнозувала капітальні витрати на рівні 50 млрд доларів у першому кварталі. Вільний грошовий потік сягнув 18,6 млрд доларів, тоді як аналітики Visible Alpha очікували 8,54 млрд доларів.

Microsoft раніше прогнозувала капітальні витрати у 2026 році на рівні 190 млрд доларів. Великі технологічні компанії загалом, за наведеними у матеріалі оцінками, цього року мають спрямувати понад 700 млрд доларів на будівництво дата-центрів, обладнання та енергоресурси для розвитку й роботи технологій штучного інтелекту.

Аналітики Truist вважають, що сильний баланс Microsoft дає їй перевагу над конкурентами в умовах зростання витрат на ШІ. За їхньою оцінкою, п'ятирічні кредитні дефолтні свопи компанії залишаються найнижчими серед технологічних гігантів. Microsoft також є єдиною серед великих хмарних провайдерів, від якої очікують позитивного грошового потоку наступного року.

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