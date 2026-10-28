Oracle prognozuje przychody na poziomie 225 mld dolarów w roku fiskalnym 2030. Prognoza ta zakłada średnioroczny wzrost przychodów o 35%, a po jej opublikowaniu akcje spółki wzrosły o około 10%.

Prognoza do 2030 roku

Jak informuje CNBC, analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali, że tempo wzrostu Oracle w roku fiskalnym 2027 wyniesie 8%. Następnie przewidywali znaczne przyspieszenie wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat.

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Ograniczenia dotyczące pozyskiwania finansowania

Oracle poinformowała również, że ograniczy kwotę dodatkowego finansowania w latach fiskalnych 2027–2030 do 20 mld dolarów. Spółka oczekuje, że środki te zostaną pozyskane po równo poprzez finansowanie kapitałowe i dłużne.

W dokumencie złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Oracle wskazała, że finansowanie od dostawców, sprzęt od klientów i przedpłaty klientów powinny zmniejszyć początkowe zapotrzebowanie na środki pieniężne podczas przejścia do dodatnich wolnych przepływów pieniężnych.

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