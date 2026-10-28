W Indiach akcje Jio Platforms wzrosły w środę o 21,4% w pierwszym dniu notowań po rekordowej dla kraju pierwszej ofercie publicznej. Spółkę wspierają Meta i Google, informuje CNBC.

Rekordowe IPO

Według CNBC, podczas IPO Jio Platforms pozyskała 302 mld rupii, czyli 3,2 mld dolarów według przeliczenia podanego w materiale. Wynik ten sprawił, że oferta była największą w historii indyjskiego rynku IPO.

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Popyt na akcje

Spółka zaoferowała inwestorom 270 mln akcji w cenie 1119 rupii za akcję. Popyt na papiery wartościowe podczas oferty 22-krotnie przekroczył oferowany wolumen.

Papiery wartościowe Jio Platforms zaczęły być notowane w środę, 28 października 2026 roku. W materiale CNBC Jio opisano jako indyjskiego dostawcę usług telekomunikacyjnych i cyfrowych. Na zdjęciu do materiału widoczne są logo Jio i ochroniarz w Nowym Delhi.

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