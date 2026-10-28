28 października Amazon zredukował niewielką liczbę stanowisk w dziale urządzeń i usług. Firma potwierdziła zmiany kadrowe po zapytaniu Reutersa, informuje Channel NewsAsia.

Redukcje w dziale

Rzecznik Amazona powiedział, że firma podjęła trudną decyzję o likwidacji niewielkiej liczby stanowisk, ale nie podał innych szczegółów. Amazon nie ujawnił również dokładnej liczby stanowisk objętych redukcjami.

Według rzecznika decyzja ma pomóc firmie działać skuteczniej i lepiej dostosować działalność do planu rozwoju produktów. Nie podał dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmian kadrowych.

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Nowe produkty i wcześniejsze redukcje

Redukcje nastąpiły po kilku tygodniach prezentacji produktów Amazona, w tym nowych czytników e-booków Kindle i komputerów typu tablet. Tego samego dnia firma ogłosiła również budzik i ramkę na zdjęcia z obsługą Alexy.

Wcześniej w październiku Amazon zredukował około 1 000 miejsc pracy w swoim głównym dziale detalicznym. Redukcje te dotyczyły obszaru działalności firmy odrębnego od działu urządzeń i usług.

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