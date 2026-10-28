28 октября Amazon сократила небольшое число должностей в подразделении устройств и сервисов. Компания подтвердила кадровые изменения после запроса Reuters, сообщает Channel NewsAsia.

Сокращения в подразделении

Представитель Amazon заявил, что компания приняла сложное решение ликвидировать небольшое число должностей, но не привел других деталей. Amazon также не раскрыла точное количество должностей, которых касаются сокращения.

По словам представителя, это решение должно помочь компании работать эффективнее и лучше согласовать деятельность с планом развития продуктов. Дополнительных объяснений относительно кадровых изменений он не предоставил.

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Новые продукты и предыдущие сокращения

Сокращения произошли после нескольких недель презентаций продукции Amazon, в частности новых электронных книг Kindle и планшетных компьютеров. В тот же день компания также объявила о будильнике и фоторамке с поддержкой Alexa.

Ранее в октябре Amazon сократила около 1 000 рабочих мест в своем основном розничном подразделении. Эти сокращения касались направления деятельности компании, отдельного от подразделения устройств и сервисов.

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