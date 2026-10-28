W USA tania linia lotnicza Frontier Airlines zwiększyła w trzecim kwartale średni przychód z taryf w przeliczeniu na pasażera o 71% — do 67,82 dolara wobec 39,74 dolara rok wcześniej. Jednocześnie strata przewoźnika wzrosła do 104 mln dolarów z 77 mln dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pasażerowie nadal rezerwowali loty

Po uwzględnieniu dodatkowych opłat, w szczególności za bagaż rejestrowany i podręczny, całkowity przychód Frontier Airlines na pasażera wzrósł o 30% rok do roku — do 138,22 dolara. Liczba pasażerów w kwartale zwiększyła się o 18% i przekroczyła 9,8 mln osób, czyli o 1,5 mln więcej niż rok wcześniej.

Spółka poinformowała o utrzymaniu wysokiego popytu nawet po podwyżce cen. O wynikach finansowych i dynamice taryf informuje CNBC.

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Wydatki na paliwo wzrosły

Wydatki Frontier Airlines na paliwo lotnicze wzrosły o 82% — do 425 mln dolarów. CNBC zauważa, że rekordowe ceny paliwa lotniczego, które jest największą po kosztach pracy pozycją wydatków przewoźników lotniczych, wywierają presję na rentowność branży.

Na czwarty kwartał Frontier Airlines prognozuje wynik w przedziale od skorygowanej straty 15 centów na akcję do skorygowanego zysku 5 centów na akcję. Po opublikowaniu prognozy akcje przewoźnika wzrosły o około 6% podczas porannego handlu w środę.

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