Frontier Airlines第三季度平均票价提高71%——CNBC

在美国，低成本航空公司Frontier Airlines第三季度每位乘客的平均票价收入增长71%，从一年前的39.74美元升至67.82美元。同时，该航空公司的亏损从去年同期的7700万美元扩大至1.04亿美元。

乘客继续预订航班

计入附加费用，尤其是托运行李和随身行李费用后，Frontier Airlines每位乘客的总收入同比增长30%，至138.22美元。该季度乘客数量增长18%，超过980万人，比去年增加150万人。

该公司表示，即使在提价后，需求仍然旺盛。CNBC报道了其财务业绩和票价走势。

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燃油支出增加

Frontier Airlines的航空燃油支出增长82%，至4.25亿美元。CNBC指出，创纪录的航空燃油价格正在对行业盈利能力施加压力；航空燃油是航空公司仅次于劳动力成本的最大支出项目。

Frontier Airlines预计第四季度业绩将在调整后每股亏损15美分至调整后每股盈利5美分之间。预测公布后，该航空公司股价在周三早盘交易中上涨约6%。

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