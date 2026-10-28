В США бюджетная авиакомпания Frontier Airlines в третьем квартале увеличила среднюю выручку от тарифов в расчете на одного пассажира на 71% — до 67,82 доллара против 39,74 доллара годом ранее. Одновременно убыток перевозчика вырос до 104 млн долларов с 77 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Пассажиры продолжили бронировать рейсы

С учетом дополнительных сборов, в частности за зарегистрированный и ручной багаж, общий доход Frontier Airlines на пассажира вырос на 30% в годовом измерении — до 138,22 доллара. Количество пассажиров за квартал увеличилось на 18% и превысило 9,8 млн человек, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

Компания заявила о сохранении высокого спроса даже после повышения цен. О финансовых результатах и динамике тарифов сообщает CNBC.

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Расходы на топливо выросли

Расходы Frontier Airlines на авиационное топливо выросли на 82% — до 425 млн долларов. CNBC отмечает, что рекордные цены на реактивное топливо, которое является крупнейшей статьей расходов авиаперевозчиков после оплаты труда, оказывают давление на прибыльность отрасли.

На четвертый квартал Frontier Airlines прогнозирует результат в диапазоне от скорректированного убытка в 15 центов на акцию до скорректированной прибыли в 5 центов на акцию. После публикации прогноза акции перевозчика на утренних торгах в среду выросли примерно на 6%.

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