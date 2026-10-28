Trian предложил $1,4 млрд за Wendy’s — CNBC

Группа инвесторов во главе с Trian Fund Management Нельсона Пельтца предложила $1,4 млрд за приобретение сети ресторанов Wendy’s. Как сообщает CNBC, предложение было раскрыто в регуляторном документе.

Предложение для акционеров

Инвесторы предложили выплатить акционерам Wendy’s по $7,35 наличными за каждую акцию. Предложение предусматривает вывод сети бургерных с биржи и превращение ее в частную компанию.

Помимо Trian Fund Management, в группу вошли инвестиционные компании BlueFive Capital и Sixth Street Partners, а также Flynn Group — один из крупнейших франчайзи Wendy’s.

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Ситуация компании

Акции Wendy’s выросли на 15,31% на фоне информации о предложении инвесторов. По данным CNBC, компания переживала сложный двухлетний период, поскольку посетители, стремящиеся экономить, стали реже питаться вне дома.

Wendy’s и другие ресторанные сети пытались привлекать клиентов скидками. Предложение инвесторов поступило в этот период для компании.

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