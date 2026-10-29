В Великобритании кредиторы Thames Water должны проголосовать за предоставление компании экстренного займа на £2,4 млрд. Средства нужны водоснабжающей компании, которая накопила значительные долги и заявила, что может исчерпать деньги в конце 2026 года или в начале 2027-го.

Как сообщает The Guardian, консорциум кредиторов London & Valley Water рассмотрит увеличение финансовой линии для Thames Water до £5,4 млрд. Это должно позволить компании продолжать работу до осени 2027 года, пока она будет искать долгосрочное решение для реструктуризации долга.

Заем под 9,75%

В прошлом году кредиторы класса A, среди которых BlackRock, Elliott Management и Silver Point Capital, уже предоставили Thames Water заем на £3 млрд под 9,75% годовых. Компания сообщила, что использовала £2,65 млрд из этой суммы.

Thames Water обслуживает 16 млн клиентов в Лондоне и долине Темзы. Ее долг составляет около £20 млрд. В 2024 году акционеры отказались от дальнейшей поддержки компании, после чего она фактически перешла под контроль кредиторов, пытающихся избежать ее банкротства.

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Спор о счетах потребителей

Общественная группа We Own It заявила, что при условиях, аналогичных предыдущему займу, проценты по новому займу могли бы добавить около £40 к счетам каждого домохозяйства. Если бы в счета включили всю сумму кредита, это составило бы £454 на домохозяйство, согласно расчетам организации.

В London & Valley Water опровергли, что расходы на финансирование спасения Thames Water будут переложены на потребителей. Представитель Thames Water также заявил, что тарифы устанавливает регулятор Ofwat, а дополнительное финансирование от кредиторов не создаст для домохозяйств новых расходов.

Часть политиков и экологических активистов призывает передать компанию под специальное администрирование — форму временного государственного контроля, пока будет вестись поиск нового покупателя. Экономист Оксфордского университета Дитер Хелм считает, что новые займы лишь откладывают такой сценарий.

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