W Wielkiej Brytanii wierzyciele Thames Water mają zagłosować nad udzieleniem spółce nadzwyczajnej pożyczki w wysokości 2,4 mld funtów. Środki są potrzebne dostawcy wody, który zgromadził znaczne długi i oświadczył, że może wyczerpać pieniądze pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Jak informuje The Guardian, konsorcjum wierzycieli London & Valley Water rozważy zwiększenie linii finansowania dla Thames Water do 5,4 mld funtów. Ma to pozwolić spółce kontynuować działalność do jesieni 2027 roku, podczas gdy będzie szukać długoterminowego rozwiązania w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Pożyczka na 9,75%

W ubiegłym roku wierzyciele klasy A, wśród których są BlackRock, Elliott Management i Silver Point Capital, już udzielili Thames Water pożyczki w wysokości 3 mld funtów z rocznym oprocentowaniem 9,75%. Spółka poinformowała, że wykorzystała 2,65 mld funtów z tej kwoty.

Thames Water obsługuje 16 mln klientów w Londynie i dolinie Tamizy. Jej zadłużenie wynosi około 20 mld funtów. W 2024 roku akcjonariusze wycofali dalsze wsparcie dla spółki, po czym faktycznie przeszła ona pod kontrolę wierzycieli, którzy próbują uniknąć jej bankructwa.

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Spór o rachunki konsumentów

Grupa społeczna We Own It oświadczyła, że przy warunkach podobnych do poprzedniej pożyczki odsetki od nowej pożyczki mogłyby zwiększyć rachunki każdego gospodarstwa domowego o około 40 funtów. Gdyby do rachunków wliczono całą kwotę kredytu, wyniosłoby to 454 funty na gospodarstwo domowe, według wyliczeń organizacji.

London & Valley Water zaprzeczyło, że koszty finansowania ratowania Thames Water zostaną przerzucone na konsumentów. Przedstawiciel Thames Water również oświadczył, że taryfy ustala regulator Ofwat, a dodatkowe finansowanie od wierzycieli nie spowoduje nowych kosztów dla gospodarstw domowych.

Część polityków i działaczy ekologicznych wzywa do objęcia spółki specjalnym zarządem — formą tymczasowej kontroli państwowej do czasu znalezienia nowego nabywcy. Ekonomista Uniwersytetu Oksfordzkiego Dieter Helm uważa, że nowe pożyczki jedynie odkładają taki scenariusz.

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