在英国，泰晤士水务的债权人将就向该公司提供24亿英镑紧急贷款进行投票。这家供水公司已累积大量债务，并表示可能在2026年底或2027年初耗尽资金。

据《卫报》报道，London & Valley Water债权人财团将考虑把泰晤士水务的融资额度提高至54亿英镑。这将使该公司能够运营至2027年秋季，同时寻求长期债务重组方案。

利率为9.75%的贷款

去年，A类债权人已向泰晤士水务提供30亿英镑、年利率为9.75%的贷款，其中包括贝莱德、Elliott Management和Silver Point Capital。该公司表示，已使用其中的26.5亿英镑。

泰晤士水务为伦敦和泰晤士河谷地区1600万客户提供服务。其债务约为200亿英镑。2024年，股东拒绝继续支持该公司，此后该公司实际上转由试图避免其破产的债权人控制。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕消费者账单的争议

公共组织We Own It表示，在与此前贷款类似的条件下，新贷款的利息可能使每户家庭的账单增加约40英镑。根据该组织的计算，如果将全部贷款金额计入账单，每户家庭将承担454英镑。

London & Valley Water否认拯救泰晤士水务的融资成本将转嫁给消费者。泰晤士水务的一名代表也表示，资费由监管机构Ofwat设定，债权人提供的额外资金不会给家庭带来新的成本。

一些政治人士和环保活动人士呼吁将该公司置于特别管理之下——这是一种临时国家控制形式，直至找到新的买家。牛津大学经济学家迪特尔·赫尔姆认为，新的贷款只是在推迟这种情景。

关注我们在