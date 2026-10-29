Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер во время визита в Индию заявил, что соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Индией надеются подписать до конца 2026 года. Об этом он сказал в интервью NDTV World как глава делегации Европарламента, находящейся в стране.

Ожидаемые сроки

Макаллистер выразил надежду, что документ могут подписать в декабре, когда, по его словам, премьер-министр Индии может посетить Брюссель. Он назвал будущее соглашение следующим шагом в развитии стратегического партнерства между ЕС и Индией.

По словам председателя комитета, после церемонии подписания Европарламент должен начать рассмотрение документа. Согласие парламента необходимо в процедуре ратификации соглашения ЕС. Макаллистер предположил, что эту работу могут завершить весной, и при таком сценарии соглашение могло бы вступить в силу летом.

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Переговоры и сотрудничество

Переговоры о торговом соглашении между Индией и ЕС начались в 2007 году и длились 19 лет. В январе 2026 года во время визита в Индию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты стороны сделали политическое заявление относительно переговоров.

Макаллистер отметил, что ЕС и Индия уже подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны и согласовали совместную стратегическую повестку дня. Он также подчеркнул необходимость диверсифицировать цепочки поставок и обеспечивать безопасность морских торговых маршрутов.

Европейский политик раскритиковал непредсказуемые изменения тарифов в международной торговле, заявив, что они нарушают работу рынков и вредят бизнесу. По его мнению, соглашение о свободной торговле может дать компаниям с обеих сторон больше предсказуемости.

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