Китайская Tencent и американская Visa подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере трансграничных платежей, денежных переводов и коммерции с применением искусственного интеллекта. Компании планируют упростить оплату для путешественников, въезжающих в Китай или выезжающих из страны, сообщает CNBC.

Платежи для путешественников

В рамках договоренности Tencent и Visa будут изучать возможность создания платежных решений, с помощью которых путешественники смогут рассчитываться у участвующих торговцев через сети Weixin Pay и Visa. Реализация таких сервисов будет зависеть от выполнения регуляторных требований.

Партнеры также намерены расширить сотрудничество через Visa Direct — сервис денежных переводов Visa. Это должно облегчить пользователям за пределами Китая отправку средств в экосистему Weixin Pay.

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Сотрудничество в сфере ИИ

Договоренность охватывает агентную коммерцию — модель онлайн-покупок, при которой ИИ-агенты могут помогать потребителям искать, выбирать и покупать товары или услуги. Старший исполнительный вице-президент Tencent и генеральный директор ее подразделения Cloud and Smart Industries Group Доусон Тун заявил, что партнерство должно объединить возможности Tencent в сфере искусственного интеллекта с глобальной сетью Visa для улучшения трансграничных платежей.

Разрешение для Visa

Объявление было сделано после того, как Народный банк Китая в этом месяце разрешил Visa начать подготовку к созданию бизнеса по клирингу внутренних банковских карт. Это приближает компанию к выходу на внутренний платежный рынок Китая после более чем четырех десятилетий работы в стране.

Tencent и Visa сотрудничают как минимум с 2019 года. Тогда Visa сообщала о планах предоставить держателям международных карт возможность совершать платежи через WeChat Pay в Китае. Отдельно на прошлой неделе Citi заявил, что получил разрешение китайского регулятора рынка ценных бумаг на создание в Шанхае полностью контролируемой компании по операциям с ценными бумагами Citigroup Securities (China).

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