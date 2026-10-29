中国腾讯与美国Visa签署了一份备忘录，将扩大在跨境支付、资金转账和人工智能商业领域的合作。两家公司计划简化赴华或离开中国的旅客的支付流程，CNBC报道称。

面向旅客的支付服务

根据协议，腾讯和Visa将研究创建支付解决方案的可能性，使旅客能够通过微信支付和Visa网络向参与商户付款。此类服务的实施将取决于是否满足监管要求。

双方还计划通过Visa的资金转账服务Visa Direct扩大合作。这将使中国境外的用户更容易向微信支付生态系统汇款。

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人工智能领域合作

该协议涵盖智能体商业，即一种在线购物模式，人工智能智能体可以帮助消费者搜索、选择和购买商品或服务。腾讯高级执行副总裁兼云与智慧产业事业群首席执行官汤道生表示，此次合作旨在将腾讯的人工智能能力与Visa的全球网络相结合，以改善跨境支付。

Visa获准开展准备工作

这一消息发布前，中国人民银行本月允许Visa开始筹备设立境内银行卡清算业务。这使该公司在进入中国国内支付市场方面更近一步，此前其已在中国运营超过四十年。

腾讯与Visa的合作至少始于2019年。当时，Visa表示计划让国际银行卡持卡人能够在中国通过微信支付付款。此外，花旗上周表示，已获得中国证券监管机构批准，可在上海设立全资证券业务公司花旗证券（中国）有限公司。

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