Chińska firma Tencent i amerykańska Visa podpisały memorandum w sprawie rozszerzenia współpracy w zakresie płatności transgranicznych, transferów pieniężnych i handlu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Spółki planują uprościć płatności dla podróżnych wjeżdżających do Chin lub wyjeżdżających z kraju, informuje CNBC.

Płatności dla podróżnych

W ramach porozumienia Tencent i Visa będą badać możliwość stworzenia rozwiązań płatniczych, dzięki którym podróżni będą mogli płacić u uczestniczących w programie sprzedawców za pośrednictwem sieci Weixin Pay i Visa. Wdrożenie takich usług będzie zależało od spełnienia wymogów regulacyjnych.

Partnerzy zamierzają również rozszerzyć współpracę za pośrednictwem Visa Direct, usługi przekazów pieniężnych Visa. Ma to ułatwić użytkownikom poza Chinami wysyłanie środków do ekosystemu Weixin Pay.

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Współpraca w dziedzinie AI

Porozumienie obejmuje handel agentowy, model zakupów online, w którym agenci AI mogą pomagać konsumentom wyszukiwać, wybierać i kupować towary lub usługi. Dawson Tong, starszy wiceprezes wykonawczy Tencentu i dyrektor generalny jego działu Cloud and Smart Industries Group, oświadczył, że partnerstwo ma połączyć możliwości Tencentu w dziedzinie sztucznej inteligencji z globalną siecią Visa, aby usprawnić płatności transgraniczne.

Zezwolenie dla Visa

Ogłoszenie nastąpiło po tym, jak Ludowy Bank Chin w tym miesiącu zezwolił Visie na rozpoczęcie przygotowań do utworzenia działalności w zakresie rozliczania krajowych kart bankowych. Przybliża to firmę do wejścia na krajowy rynek płatności w Chinach po ponad czterech dekadach działalności w tym kraju.

Tencent i Visa współpracują co najmniej od 2019 roku. Wówczas Visa informowała o planach umożliwienia posiadaczom kart międzynarodowych dokonywania płatności za pośrednictwem WeChat Pay w Chinach. Oddzielnie Citi oświadczył w zeszłym tygodniu, że otrzymał zgodę chińskiego regulatora rynku papierów wartościowych na utworzenie w Szanghaju w pełni kontrolowanej spółki prowadzącej operacje na papierach wartościowych, Citigroup Securities (China).

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