Производитель микросхем STMicroelectronics в третьем квартале получил операционную прибыль без учета разовых расходов в размере $429 млн — почти вдвое больше, чем годом ранее. Показатель также превысил прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне $400,5 млн, сообщает Channel NewsAsia.

Прогноз на четвертый квартал

Франко-итальянская компания ожидает, что ее выручка в четвертом квартале составит $4,15 млрд с возможным отклонением в 3,5%. В третьем квартале продажи достигли $3,76 млрд. Прогноз STMicroelectronics выше ожиданий аналитиков LSEG, которые прогнозировали выручку в $4,10 млрд.

Генеральный директор Жан-Марк Шери заявил, что спрос по-прежнему существенно превышает предложение, а компания наращивает производственные мощности в соответствии со своей стратегической дорожной картой. Еще в июле STMicroelectronics сообщала, что ее продажи в четвертом квартале превысят $4 млрд.

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Спрос со стороны дата-центров

Компания производит микроконтроллеры, сенсоры и силовые полупроводники для автомобилей, промышленности и смартфонов. Результаты выше ожиданий обеспечил рост продаж коммуникационного оборудования, компьютерной периферии и персональной электроники.

По словам Шери, восстановление рынка дополнительно поддерживают спрос со стороны дата-центров с искусственным интеллектом и спутниковая связь на низкой околоземной орбите. Валовая маржа STMicroelectronics выросла до 37,3% в третьем квартале по сравнению с 33,2% годом ранее. Компания ожидает, что в четвертом квартале она составит около 39%.

Аналитики Jefferies прогнозируют продолжение роста STMicroelectronics в 2027 году. Они ожидают, что выручка компании от дата-центров в следующем году примерно удвоится, а в конце следующего года валовая маржа будет иметь более существенный потенциал роста.

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