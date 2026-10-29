芯片制造商STMicroelectronics第三季度实现营业利润4.29亿美元，不计一次性费用，较一年前几乎翻倍。该数据也超过了LSEG调查的分析师预测的4.005亿美元，Channel NewsAsia报道。

第四季度预测

这家法意公司预计，第四季度营收将达到41.5亿美元，可能上下浮动3.5%。第三季度销售额达到37.6亿美元。STMicroelectronics的预测高于LSEG分析师的预期，后者预计营收为41亿美元。

首席执行官让-马克·谢里表示，需求仍显著超过供应，公司正根据其战略路线图扩大产能。早在7月，STMicroelectronics就表示，其第四季度销售额将超过40亿美元。

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来自数据中心的需求

该公司为汽车、工业和智能手机生产微控制器、传感器和功率半导体。通信设备、计算机外设和个人电子产品销售增长，推动业绩好于预期。

谢里表示，人工智能数据中心的需求以及低地球轨道卫星通信进一步支撑了市场复苏。STMicroelectronics的毛利率从一年前的33.2%升至第三季度的37.3%。该公司预计第四季度毛利率将约为39%。

Jefferies分析师预计STMicroelectronics将在2027年继续增长。他们预计，该公司来自数据中心的营收明年将大致翻倍，到明年年底，毛利率将具有更显著的上升潜力。

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