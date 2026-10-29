Producent chipów STMicroelectronics osiągnął w trzecim kwartale zysk operacyjny, z wyłączeniem jednorazowych kosztów, w wysokości 429 mln dolarów — niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Wynik ten przekroczył również prognozę analityków ankietowanych przez LSEG na poziomie 400,5 mln dolarów, informuje Channel NewsAsia.

Prognoza na czwarty kwartał

Francusko-włoska firma oczekuje, że jej przychody w czwartym kwartale wyniosą 4,15 mld dolarów, z możliwym odchyleniem o 3,5%. W trzecim kwartale sprzedaż osiągnęła 3,76 mld dolarów. Prognoza STMicroelectronics jest wyższa od oczekiwań analityków LSEG, którzy przewidywali przychody na poziomie 4,10 mld dolarów.

Dyrektor generalny Jean-Marc Chery oświadczył, że popyt nadal znacząco przewyższa podaż, a firma zwiększa moce produkcyjne zgodnie ze swoją strategiczną mapą drogową. Jeszcze w lipcu STMicroelectronics informowała, że jej sprzedaż w czwartym kwartale przekroczy 4 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Popyt ze strony centrów danych

Firma produkuje mikrokontrolery, czujniki i półprzewodniki mocy dla samochodów, przemysłu i smartfonów. Lepsze od oczekiwanych wyniki zapewnił wzrost sprzedaży sprzętu komunikacyjnego, urządzeń peryferyjnych do komputerów i elektroniki osobistej.

Według Chery'ego ożywienie rynku dodatkowo wspierają popyt ze strony centrów danych wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz łączność satelitarna na niskiej orbicie okołoziemskiej. Marża brutto STMicroelectronics wzrosła do 37,3% w trzecim kwartale z 33,2% rok wcześniej. Firma oczekuje, że w czwartym kwartale wyniesie ona około 39%.

Analitycy Jefferies prognozują dalszy wzrost STMicroelectronics w 2027 roku. Oczekują, że przychody firmy z centrów danych w przyszłym roku w przybliżeniu się podwoją, a pod koniec przyszłego roku marża brutto będzie miała większy potencjał wzrostu.

Czytaj nas na