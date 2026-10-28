Trian zaoferował 1,4 mld dolarów za Wendy’s — CNBC

Grupa inwestorów kierowana przez Trian Fund Management Nelsona Peltza zaoferowała 1,4 mld dolarów za przejęcie sieci restauracji Wendy’s. Jak podaje CNBC, oferta została ujawniona w dokumencie regulacyjnym.

Oferta dla akcjonariuszy

Inwestorzy zaproponowali wypłatę akcjonariuszom Wendy’s po 7,35 dolara w gotówce za każdą akcję. Oferta zakłada wycofanie sieci burgerowni z giełdy i przekształcenie jej w spółkę prywatną.

Oprócz Trian Fund Management do grupy weszły firmy inwestycyjne BlueFive Capital i Sixth Street Partners, a także Flynn Group — jeden z największych franczyzobiorców Wendy’s.

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Sytuacja spółki

Akcje Wendy’s wzrosły o 15,31% w związku z informacjami o ofercie inwestorów. Według CNBC spółka przechodziła trudny dwuletni okres, ponieważ goście chcący oszczędzać rzadziej jadali poza domem.

Wendy’s i inne sieci restauracji próbowały przyciągać klientów rabatami. Oferta inwestorów pojawiła się w tym okresie dla spółki.

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