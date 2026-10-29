Volkswagen poniósł stratę netto w wysokości 5,82 mld euro w trzecim kwartale 2026 roku. Rok wcześniej firma odnotowała stratę w wysokości 1 mld euro. Przychody koncernu w tym okresie spadły o 6,3% do 75,3 mld euro, a sprzedaż samochodów zmniejszyła się z 2,2 mln do 1,88 mln pojazdów, informuje Der Spiegel.

Odpisy i presja na rynkach

W Volkswagenie wyjaśniono, że spadek zysku operacyjnego wynikał przede wszystkim z jednorazowych efektów o wartości 7,8 mld euro w trzecim kwartale. Największą część tej kwoty stanowił odpis wartości firmy Porsche.

Na wynik wpłynęły również kurczenie się rynku chińskiego, rosnąca presja cenowa i konkurencyjna na świecie oraz wzrost udziału samochodów elektrycznych o niższej marży.

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Wyniki za dziewięć miesięcy

Od początku roku przychody Volkswagena wyniosły 233,4 mld euro, czyli nieco mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny za dziewięć miesięcy wyniósł zaledwie 100 mln euro wobec 5,4 mld euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku.

Dyrektor finansowy koncernu Arno Antlitz oświadczył, że wyniki za dziewięć miesięcy wskazują na potrzebę szybkiego i zdecydowanego działania. We wrześniu prezes Volkswagena Oliver Blume znacząco obniżył prognozę firmy, a koncern wyjaśnił to szeregiem szczególnych obciążeń.

Do końca roku koncern prowadzi także negocjacje z pracownikami w sprawie dalszej redukcji miejsc pracy. Blume dąży do dalszego zmniejszenia mocy produkcyjnych; według szacunków zagrożonych może być kolejnych 50 tys. miejsc pracy w grupie. Do końca dekady w firmie uzgodniono już redukcję 50 tys. stanowisk.

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