Samsung odnotował 107,44 bln wonów zysku operacyjnego — CNBC

Południowokoreański Samsung Electronics osiągnął w trzecim kwartale 107,44 bln wonów zysku operacyjnego. Wynik niemal pokrył się z prognozą analityków, którzy oczekiwali 107,66 bln wonów, poinformowało CNBC.

Wyniki finansowe

Przychody firmy wyniosły 195,25 bln wonów wobec prognozowanych 195,79 bln wonów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przychody Samsunga wzrosły o 126,88%, a względem poprzedniego kwartału — o 13,85%.

Zysk operacyjny, według CNBC, wzrósł o 783,11% w ujęciu rocznym. Stacja wiąże wyniki z dalszym wzrostem popytu na zaawansowane układy pamięci stosowane w systemach sztucznej inteligencji.

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Inwestycje i partnerstwo w dziedzinie SI

W trzecim kwartale Samsung Electronics i pięć jego podmiotów powiązanych ogłosiły łączne inwestycje w wysokości 1 mld dolarów w Helix Digital Infrastructure, wspieraną przez KKR. Bezpośrednio Samsung Electronics ma zainwestować 500 mln dolarów, a pozostałą kwotę zapewnią jego spółki powiązane.

Samsung ogłosił również partnerstwo z francuskim startupem SI Mistral AI. Technologie startupu mają być wykorzystywane w działalności półprzewodnikowej Samsunga, w tym przy projektowaniu i produkcji chipów. Firma stanęła także na czele rundy finansowania Series D dla Mistral AI.

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