Samsung відзвітувала про 107,44 трлн вон операційного прибутку — CNBC

Південнокорейська Samsung Electronics у третьому кварталі отримала 107,44 трлн вон операційного прибутку. Показник майже збігся з прогнозом аналітиків, які очікували 107,66 трлн вон, повідомляє CNBC.

Фінансові результати

Виручка компанії становила 195,25 трлн вон за прогнозу в 195,79 трлн вон. Порівняно з аналогічним періодом минулого року виручка Samsung зросла на 126,88%, а проти попереднього кварталу — на 13,85%.

Операційний прибуток, за даними CNBC, зріс на 783,11% у річному вимірі. Видання пов'язує результати з подальшим підвищенням попиту на передові чипи пам'яті, які застосовують у системах штучного інтелекту.

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Інвестиції та партнерство у сфері ШІ

Протягом третього кварталу Samsung Electronics і п'ять її афілійованих структур оголосили про сукупні інвестиції на 1 млрд доларів у Helix Digital Infrastructure, яку підтримує KKR. Безпосередньо Samsung Electronics має вкласти 500 млн доларів, решту суми забезпечать її афілійовані компанії.

Також Samsung оголосила про партнерство з французьким ШІ-стартапом Mistral AI. Технології стартапу планують застосовувати у напівпровідникових операціях Samsung, зокрема в проєктуванні та виробництві чипів. Компанія також очолила раунд фінансування Series D для Mistral AI.

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