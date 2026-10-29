Samsung отчиталась об операционной прибыли в 107,44 трлн вон — CNBC

Южнокорейская Samsung Electronics получила в третьем квартале 107,44 трлн вон операционной прибыли. Показатель почти совпал с прогнозом аналитиков, ожидавших 107,66 трлн вон, сообщает CNBC.

Финансовые результаты

Выручка компании составила 195,25 трлн вон при прогнозе в 195,79 трлн вон. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка Samsung выросла на 126,88%, а по отношению к предыдущему кварталу — на 13,85%.

Операционная прибыль, по данным CNBC, выросла на 783,11% в годовом выражении. Издание связывает результаты с дальнейшим ростом спроса на передовые чипы памяти, применяемые в системах искусственного интеллекта.

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Инвестиции и партнерство в сфере ИИ

В течение третьего квартала Samsung Electronics и пять ее аффилированных структур объявили о совокупных инвестициях в размере 1 млрд долларов в Helix Digital Infrastructure, которую поддерживает KKR. Непосредственно Samsung Electronics должна вложить 500 млн долларов, остальную сумму обеспечат ее аффилированные компании.

Также Samsung объявила о партнерстве с французским ИИ-стартапом Mistral AI. Технологии стартапа планируют применять в полупроводниковых операциях Samsung, в частности при проектировании и производстве чипов. Компания также возглавила раунд финансирования Series D для Mistral AI.

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