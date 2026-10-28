Соединённые Штаты запретили импорт продукции трёх китайских компаний в сфере геномики. Американские власти заявили, что компании якобы сотрудничали с властями Синьцзяна, содействуя принудительному труду уйгуров и представителей других этнических меньшинств. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Компании внесли в американский перечень

В перечень юридических лиц в соответствии с Законом США о предотвращении принудительного труда уйгуров внесли BGI Genomics Co Ltd, MGI Tech Co Ltd и Shenzhen BGI Technology Co Ltd. По данным американских властей, Shenzhen BGI Technology Co Ltd также известна как BGI Group.

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Министерство внутренней безопасности США сообщило, что в этот перечень вносят субъекты, использующие или способствующие использованию принудительного труда уйгуров и других меньшинств. Он также охватывает компании, закупающие материалы из региона Синьцзян.

Позиция Пекина

Пекин регулярно отвергает обвинения в принудительном труде и других нарушениях в отношении уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в Синьцзяне. О решении США сообщили в Вашингтоне 28 октября.

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