Stany Zjednoczone zakazały importu produktów trzech chińskich firm z sektora genomiki. Władze USA oświadczyły, że firmy miały rzekomo współpracować z władzami Sinciangu, ułatwiając pracę przymusową Ujgurów i przedstawicieli innych mniejszości etnicznych. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Firmy wpisano na amerykańską listę

Na listę podmiotów na mocy amerykańskiej ustawy o zapobieganiu pracy przymusowej Ujgurów wpisano BGI Genomics Co Ltd, MGI Tech Co Ltd oraz Shenzhen BGI Technology Co Ltd. Według władz USA Shenzhen BGI Technology Co Ltd jest również znana jako BGI Group.

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Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA poinformował, że na tę listę wpisywane są podmioty wykorzystujące lub ułatwiające wykorzystywanie pracy przymusowej Ujgurów i innych mniejszości. Obejmuje ona także firmy kupujące materiały z regionu Sinciang.

Stanowisko Pekinu

Pekin regularnie odrzuca oskarżenia o pracę przymusową i inne naruszenia wobec Ujgurów oraz przedstawicieli innych muzułmańskich mniejszości w Sinciangu. O decyzji USA poinformowano w Waszyngtonie 28 października.

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