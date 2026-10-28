Łotewska linia lotnicza airBaltic planuje zwolnić około 100 pilotów i 200 członków personelu pokładowego w ramach procedury zwolnień grupowych. Od soboty pracownicy zaczną otrzymywać informacje o tym, czy ich umowy o pracę zostaną przedłużone, informuje LSM English.

Zwolnienia w trzech krajach

Przedstawiciel airBaltic Augusts Zilberts potwierdził, że firma planuje zwolnić około 300 pracowników — około 100 pilotów i 200 członków personelu pokładowego. Jednocześnie podkreślił, że ostateczne liczby mogą się zmienić po zakończeniu oceny personelu.

Zwolnienia pilotów obejmą bazy linii lotniczej w Rydze, Wilnie i Tallinnie. Firma wyjaśniła tę decyzję planowaną na przyszły rok liczbą lotów i siatką połączeń. W bazie w Rydze występuje nadwyżka personelu pokładowego, podczas gdy w Wilnie i Tallinnie potrzebni są dodatkowi pracownicy. W przypadku dostępnych wakatów pracownikom z Rygi będą proponowane przeniesienia do innych baz airBaltic.

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Zastrzeżenia związku zawodowego

Łotewski związek zawodowy pracowników lotnictwa oświadczył, że zwolnienia obejmą wszystkie stanowiska personelu pokładowego w bazie w Rydze. Podana liczba nie obejmuje pracowników, którzy sami zrezygnowali z pracy od początku procedury zwolnień grupowych.

Związek zakwestionował sposób stosowania kryteriów wyboru pracowników do zwolnienia, oświadczając, że nie otrzymał pełnej informacji na ich temat. Sprzeciwia się także warunkom dobrowolnego rozwiązania umów o pracę: osobom, które zgodzą się na takie porozumienie, obiecuje się pierwszeństwo podczas rozmów kwalifikacyjnych w razie przyszłej rekrutacji. Związek uważa tę propozycję za ultimatum.

W airBaltic odpowiedziano, że kryteria wyboru uzgodniono po kilku rundach konsultacji ze związkami zawodowymi. Uwzględniają one staż pracy, kwalifikacje zawodowe i inne wskaźniki wykonywania obowiązków. Początkowo linia lotnicza oceniała, że pracę może stracić od 500 do 700 pracowników w bazach w Rydze, Tallinnie i Wilnie.

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