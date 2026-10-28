拉脱维亚航空公司airBaltic计划在集体裁员程序中裁减约100名飞行员和200名乘务员。据LSM English报道，从周六起，员工将开始收到其劳动合同是否会续签的信息。

三国实施裁员

airBaltic发言人奥古斯茨·齐尔贝尔茨确认，公司计划裁减约300名员工，其中包括约100名飞行员和200名客舱机组成员。同时，他强调，在员工评估完成后，最终数字可能会发生变化。

飞行员裁员将涉及该航空公司在里加、维尔纽斯和塔林的基地。公司解释称，这一决定与明年计划的航班量和航线网络有关。里加基地的乘务员出现过剩，而维尔纽斯和塔林则需要额外员工。如有空缺职位，将向里加员工提供调往airBaltic其他基地的机会。

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工会提出异议

拉脱维亚航空工会表示，裁员将涉及里加基地所有乘务员岗位。上述人数不包括自集体裁员程序启动以来自行离职的员工。

工会质疑裁员员工筛选标准的适用程序，称其未获得有关这些标准的完整信息。工会还反对自愿终止劳动合同的条件：同意此类协议者在未来招聘时将获承诺在面试中享有优先权。工会认为这项提议是最后通牒。

airBaltic回应称，筛选标准是在与工会进行了数轮协商后达成一致的。这些标准考虑工作年限、专业资格以及其他履职表现指标。该航空公司最初估计，里加、塔林和维尔纽斯基地可能有500至700名员工失业。

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