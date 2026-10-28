Латвийская авиакомпания airBaltic планирует сократить около 100 пилотов и 200 бортпроводников в рамках процедуры коллективного высвобождения персонала. С субботы сотрудники начнут получать информацию о том, будут ли продлены их трудовые договоры, сообщает LSM English.

Сокращения в трех странах

Представитель airBaltic Аугустс Зилбертс подтвердил, что компания планирует сократить примерно 300 сотрудников — около 100 пилотов и 200 членов бортового экипажа. В то же время он подчеркнул, что окончательные цифры могут измениться после завершения оценки персонала.

Сокращения пилотов коснутся баз авиакомпании в Риге, Вильнюсе и Таллине. В компании объяснили решение запланированными на следующий год объемами полетов и маршрутной сетью. На базе в Риге наблюдается избыток бортпроводников, тогда как в Вильнюсе и Таллине нужны дополнительные сотрудники. При наличии вакансий сотрудникам из Риги будут предлагать переход в другие базы airBaltic.

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Возражения профсоюза

Латвийский авиационный профсоюз заявил, что сокращения затронут все должности бортпроводников на базе в Риге. В указанное число не включены сотрудники, которые самостоятельно уволились с начала процедуры коллективного высвобождения.

Профсоюз поставил под сомнение порядок применения критериев отбора сотрудников для сокращения, заявив, что не получил полной информации о них. Он также возражает против условий добровольного прекращения трудовых договоров: тем, кто согласится на такое соглашение, обещают преимущество на собеседованиях в случае будущего набора персонала. Профсоюз считает это предложение ультиматумом.

В airBaltic ответили, что критерии отбора согласовали после нескольких раундов консультаций с профсоюзами. Они учитывают стаж работы, профессиональную квалификацию и другие показатели выполнения обязанностей. Изначально авиакомпания оценивала, что работу могут потерять от 500 до 700 сотрудников на базах в Риге, Таллине и Вильнюсе.

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