Акції Jio Platforms зросли на 21,4% у дебютний день торгів в Індії — CNBC

В Індії акції Jio Platforms у перший день торгів у середу зросли на 21,4% після рекордного для країни первинного публічного розміщення акцій. Компанію підтримують Meta та Google, повідомляє CNBC.

Рекордне IPO

За даними CNBC, під час IPO Jio Platforms залучила 302 млрд рупій, або $3,2 млрд за наведеним у повідомленні перерахунком. Цей результат зробив розміщення найбільшим в історії індійського ринку IPO.

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Попит на акції

Компанія запропонувала інвесторам 270 млн акцій за ціною 1 119 рупій за одну акцію. Попит на папери під час розміщення перевищив запропонований обсяг у 22 рази.

Папери Jio Platforms почали торгуватися в середу, 28 жовтня 2026 року. У матеріалі CNBC Jio описано як індійського постачальника телекомунікаційних і цифрових послуг. На фото до матеріалу зображено логотип Jio та охоронця в Нью-Делі.

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