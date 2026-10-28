Ассоциация торговцев Равалпинди в Пакистане отвергла новый санитарный сбор в рамках программы Suthra Punjab («Чистый Пенджаб») и заявила о готовности к протестам, если власти провинции не отменят его. Об этом сообщает Dawn.

Требование отменить сбор

Президент Ассоциации торговцев Равалпинди Малик Шахид Гафур Парача на пресс-конференции в городском пресс-клубе заявил, что предприниматели уже платят налог на недвижимость, счета Агентства водоснабжения и санитарии Wasa и другие платежи. По его мнению, перед введением отдельного санитарного сбора власти должны комплексно пересмотреть действующие налоги и связанные с ними счета.

Представители ассоциации назвали неприемлемыми ежемесячные платежи для магазинов и коммерческих центров, установленные в рамках программы Clean Punjab. Они отметили, что бизнес уже испытывает давление из-за инфляции, высоких счетов за электроэнергию и газ, налогов и роста операционных расходов.

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Вопросы о действующих платежах

Генеральный секретарь ассоциации Раджа Тухид Ахмед заявил, что правительство Пенджаба должно обеспечить прозрачность и подотчётность действующей системы платежей, а не создавать для предпринимателей дополнительную финансовую нагрузку. Торговцы также требуют разъяснить правовую основу нового сбора, его объём и различия между услугами, которые покрывают налог на недвижимость, счета Wasa и Suthra Punjab.

По мнению представителей бизнеса, сам факт выставления счетов разными учреждениями не оправдывает повторные платежи за одинаковые виды услуг. Они подчеркнули, что новый сбор особенно затронет небольших владельцев магазинов. В то же время участники ассоциации заявили, что поддерживают необходимость эффективной системы санитарного обслуживания, но не соглашаются на дополнительные платежи без ясности относительно уже уплачиваемых налогов и услуг.

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