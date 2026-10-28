Stowarzyszenie Handlowców Rawalpindi w Pakistanie odrzuciło nową opłatę sanitarną w ramach programu Suthra Punjab („Czysty Pendżab”) i zapowiedziało gotowość do protestów, jeśli władze prowincji jej nie wycofają. Informuje o tym Dawn.

Żądanie wycofania opłaty

Prezes Stowarzyszenia Handlowców Rawalpindi Malik Shahid Ghafoor Paracha powiedział na konferencji prasowej w miejskim klubie prasowym, że przedsiębiorcy już płacą podatek od nieruchomości, rachunki Agencji Wodociągów i Kanalizacji Wasa oraz inne opłaty. Jego zdaniem przed wprowadzeniem odrębnej opłaty sanitarnej władze powinny kompleksowo przeanalizować obowiązujące podatki i związane z nimi rachunki.

Przedstawiciele stowarzyszenia uznali za niedopuszczalne miesięczne opłaty dla sklepów i centrów handlowych ustanowione w ramach programu Clean Punjab. Zaznaczyli, że biznes już znajduje się pod presją inflacji, wysokich rachunków za energię elektryczną i gaz, podatków oraz rosnących kosztów operacyjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pytania dotyczące obowiązujących płatności

Sekretarz generalny stowarzyszenia Raja Tauheed Ahmed oświadczył, że rząd Pendżabu powinien zapewnić przejrzystość i rozliczalność obecnego systemu płatności, zamiast tworzyć dodatkowe obciążenie finansowe dla przedsiębiorców. Handlowcy domagają się również wyjaśnienia podstawy prawnej nowej opłaty, jej zakresu oraz różnic między usługami objętymi podatkiem od nieruchomości, rachunkami Wasa i programem Suthra Punjab.

Zdaniem przedstawicieli biznesu sam fakt wystawiania rachunków przez różne instytucje nie uzasadnia ponownych płatności za te same rodzaje usług. Podkreślili, że nowa opłata szczególnie dotknie małych właścicieli sklepów. Jednocześnie członkowie stowarzyszenia oświadczyli, że popierają potrzebę skutecznego systemu usług sanitarnych, lecz nie zgadzają się na dodatkowe płatności bez jasności co do już opłacanych podatków i usług.

Czytaj nas na