GE Vernova uzgodniła przejęcie producenta urządzeń dla sieci wysokiego napięcia Trench Group od firmy inwestycyjnej Triton Partners za 9 mld dolarów. Spółka po raz trzeci z rzędu podniosła również prognozę przychodów na 2026 rok — do 46,5–47,5 mld dolarów z przedziału 45,5–46,5 mld dolarów w lipcowej prognozie, informuje OilPrice.

Produkcja i zamówienia

Trench Group produkuje urządzenia dla sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Transakcja ma zapewnić GE Vernova zakład w Charlotte, gdzie pod koniec 2027 roku planowane jest rozpoczęcie produkcji urządzeń klasy 765 kilowoltów. Spółka otrzyma również portfel zamówień Trench o wartości około 5 mld dolarów oraz rozszerzy swoją obecność w Europie i Azji.

GE Vernova oczekuje, że w 2028 roku Trench zapewni około 1,9 mld dolarów przychodów przy skorygowanej marży EBITDA wynoszącej około 36%. Do 2030 roku spółka liczy na coroczne obniżenie kosztów o 50–100 mln dolarów. Połowa wartości transakcji ma zostać opłacona gotówką, a druga połowa — sfinansowana długiem. Zakończenie przejęcia jest oczekiwane pod koniec 2027 roku.

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Rosnący popyt na sieci elektroenergetyczne

Dyrektor generalny GE Vernova Scott Strazik oszacował globalny rynek urządzeń wysokiego napięcia na 130 mld dolarów pod koniec dekady. Według spółki przedsiębiorstwa energetyczne zwiększają inwestycje w sieci, aby zastąpić starzejącą się infrastrukturę i zaspokoić popyt ze strony centrów danych oraz elektryfikacji przemysłu.

W trzecim kwartale zamówienia GE Vernova wzrosły o 96% — do 29,3 mld dolarów, a łączny portfel zamówień osiągnął rekordowe 197 mld dolarów, wobec 176 mld dolarów trzy miesiące wcześniej. Przychody spółki wzrosły o 27%, a przychody segmentu Electrification — o 51%. Skorygowana EBITDA wyniosła 1,94 mld dolarów i przewyższyła szacunki analityków zebrane przez LSEG.

Spółka podwoiła również program skupu akcji do 20 mld dolarów; dostępna pozostała kwota wynosi 10,1 mld dolarów.

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