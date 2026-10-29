GE Vernova已同意以90亿美元从投资公司Triton Partners手中收购高压电网设备制造商Trench Group。该公司还连续第三次上调2026年营收预期，从7月预测的455亿至465亿美元区间上调至465亿至475亿美元，OilPrice报道。

生产与订单

Trench Group生产用于高压电网的设备。这笔交易将为GE Vernova增加一家位于夏洛特的工厂，该工厂计划于2027年底开始生产765千伏等级设备。该公司还将获得Trench约50亿美元的订单储备，并扩大其在欧洲和亚洲的业务布局。

GE Vernova预计，Trench将在2028年带来约19亿美元营收，调整后EBITDA利润率约为36%。到2030年，该公司预计每年将削减5000万至1亿美元成本。交易价值的一半计划以现金支付，另一半将通过债务融资支付。此次收购预计将于2027年底完成。

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电网需求增长

GE Vernova首席执行官斯科特·斯特拉齐克估计，到本十年末，全球高压设备市场规模将达到1300亿美元。该公司表示，能源企业正加大对电网的投资，以替换老化基础设施，并满足数据中心和工业电气化带来的需求。

第三季度，GE Vernova的订单增长96%，达到293亿美元；订单总储备达到创纪录的1970亿美元，而三个月前为1760亿美元。公司营收增长27%，Electrification业务部门营收增长51%。调整后EBITDA为19.4亿美元，超过了LSEG汇总的分析师预期。

该公司还将股票回购计划扩大一倍至200亿美元；可用余额为101亿美元。

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