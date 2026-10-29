GE Vernova договорилась приобрести производителя высоковольтного сетевого оборудования Trench Group у инвестиционной компании Triton Partners за $9 млрд. Компания также в третий раз подряд повысила прогноз выручки на 2026 год — до $46,5–47,5 млрд против диапазона $45,5–46,5 млрд в июльском прогнозе, сообщает OilPrice.

Производство и заказы

Trench Group производит оборудование для высоковольтных электросетей. Сделка должна добавить GE Vernova предприятие в Шарлотте, где в конце 2027 года планируют начать выпуск оборудования класса 765 киловольт. Компания также получит портфель заказов Trench примерно на $5 млрд и расширит свое присутствие в Европе и Азии.

GE Vernova ожидает, что в 2028 году Trench обеспечит около $1,9 млрд выручки при скорректированной марже EBITDA примерно 36%. К 2030 году компания рассчитывает на ежегодное сокращение затрат на $50–100 млн. Половину стоимости сделки планируют оплатить наличными, другую половину — за счет долгового финансирования. Завершить приобретение ожидают в конце 2027 года.

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Рост спроса на электросети

Генеральный директор GE Vernova Скотт Стразик оценил объем мирового рынка высоковольтного оборудования в $130 млрд к концу десятилетия. По данным компании, энергетические компании увеличивают инвестиции в сети для замены устаревшей инфраструктуры и удовлетворения спроса со стороны дата-центров и промышленной электрификации.

В третьем квартале заказы GE Vernova выросли на 96% — до $29,3 млрд, а общий портфель заказов достиг рекордных $197 млрд по сравнению со $176 млрд тремя месяцами ранее. Выручка компании увеличилась на 27%, а выручка направления Electrification — на 51%. Скорректированный показатель EBITDA составил $1,94 млрд и превысил оценки аналитиков, собранные LSEG.

Компания также удвоила программу выкупа акций до $20 млрд; доступный остаток составляет $10,1 млрд.

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