巴基斯坦拉瓦尔品第商贩协会拒绝了“Suthra Punjab”（“清洁旁遮普”）计划下的一项新卫生费，并表示如果省政府不取消该费用，将准备举行抗议。《黎明报》报道。

要求取消收费

拉瓦尔品第商贩协会主席马利克·沙希德·加富尔·帕拉查在该市新闻俱乐部举行的新闻发布会上表示，企业主已经缴纳房产税、供水与卫生机构Wasa账单以及其他费用。在他看来，在引入单独的卫生费之前，当局应全面审查现有税费及相关账单。

协会代表称，“清洁旁遮普”计划为商店和商业中心设定的月度收费不可接受。他们指出，企业已经受到通货膨胀、高额电费和燃气费、税费以及运营成本上升的压力。

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对现有支付的疑问

协会秘书长拉贾·图希德·艾哈迈德表示，旁遮普省政府应确保现有支付制度的透明度和问责制，而不是为企业主增加额外的财政负担。商贩还要求解释新收费的法律依据、范围，以及房产税、Wasa账单和Suthra Punjab所涵盖服务之间的差异。

商界代表认为，仅仅因为不同机构开具账单，并不能证明对相同类型服务重复收费是合理的。他们强调，新收费将尤其影响小型店主。同时，协会成员表示，他们支持建立有效卫生服务体系的必要性，但在已经缴纳的税费和服务缺乏明确说明的情况下，不同意额外付款。

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