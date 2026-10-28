Cheesecake Factory报告创纪录的10.3亿美元营收——《财富》

美国连锁餐厅Cheesecake Factory报告称，其季度营收创纪录达到10.3亿美元，较去年同期增长14%。据《财富》报道，该连锁餐厅的同店销售额增长15.2%，调整后每股收益为1.02美元，超过华尔街预期。

该公司在本季度开设了六家餐厅，并仍预计今年最多开设26家门店。董事会主席兼首席执行官大卫·奥弗顿表示，该品牌在不同世代、包括年轻顾客中的受欢迎程度，支撑了连锁店核心理念的现实意义。该公司还将部分销售增长归因于社交媒体上的大量活动。

奥巴马的玩笑引发白宫回应

Cheesecake Factory的财报发布之际，一场政治争议正在发酵。这场争议始于美国前总统巴拉克·奥巴马在克利夫兰的演讲。他在评论唐纳德·特朗普总统任期内白宫的装饰时，将其与Cheesecake Factory餐厅相提并论，并提到了萨达姆·侯赛因。

特朗普回应记者称，这一评论说明了为什么奥巴马是“一位糟糕的总统”。在密西西比州科林斯的一场集会上，他称Cheesecake Factory是一家成功的公司，并表示翻新白宫的支出微不足道。

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白宫在X上的官方账号发布了一份风格化的Cheesecake Factory菜单，其中包含与政府政策相关的名称。美国财政部长斯科特·贝森特也在白宫附近的一家该连锁餐厅用餐，并且显然是在指芝加哥的奥巴马总统中心时，将其比作达斯·维达的陵墓。

该连锁店设计师不认同这一比较

Cheesecake Factory前设计副总裁里克·麦考马克告诉CNN，该连锁店的餐厅不像特朗普的白宫。他考虑到该国面临的其他问题，称这种比较“有点令人难过”，并将这场讨论形容为政治琐碎性的体现。

该公司股价今年已上涨超过一倍，并在10月早些时候达到118.63美元的历史高点。Cheesecake Factory本身没有公开评论奥巴马的言论，该问题也没有在公司季度投资者电话会议上被提出。

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