在高价背景下，不同地区的航空公司越来越不愿签订新的协议，以锁定未来的航空燃油成本。喷气燃油价格约为伊朗战争前水平的两倍，航空公司警告称，为抵消成本可能上调票价。据Channel NewsAsia报道，消息援引路透社。

高油价改变航空公司的策略

对冲可以提前锁定燃油价格，并防范价格上涨。同时，此类计划需要支付保费、提供抵押品或承担其他成本。如果一家公司锁定当前的高价，而地缘政治紧张局势缓和，它将面临继续以高于市场价的价格购买燃油的风险。

亚洲航空首席执行官托尼·费尔南德斯表示，大多数对冲计划即将结束。他称，这家马来西亚航空公司在计算中纳入了12个月的高油价，并未模拟油价下跌的情景。他指出了应对这一局面的两种主要方式：削减成本或提高票价。

芬兰航空本月在燃油价格上涨后停止增加新的对冲。该航空公司2027年的平均对冲比例为34%。该承运人的首席财务官皮娅·阿尔托宁-福塞尔表示，按当前价格签订新合约的成本更高。

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2027年机票价格压力可能加剧

航空燃油占航空公司成本的30%至40%。欧洲和亚洲航空公司历来比美国公司更积极地对冲这些成本，许多美国公司此前在对油价的押注失败后放弃了这种做法。

瑞安航空首席执行官迈克尔·奥利里认为，到2027年夏季，没有一家欧洲航空公司，包括瑞安航空，将得到充分对冲。他认为，机票价格可能因此上涨15%至20%。瑞安航空于9月停止对冲燃油，尽管该公司已为截至2027年3月的一年中约80%的航空燃油需求锁定了价格。

与此同时，低成本航空公司挪威航空穿梭表示，它不得不取消在伊朗战争开始后实施的部分涨价措施：乘客并不愿意支付更多。9月，欧盟机票价格同比上涨5.8%，美国则上涨超过20%。

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