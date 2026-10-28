Американская сеть ресторанов Cheesecake Factory отчиталась о рекордной квартальной выручке в 1,03 млрд долларов, что на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Как сообщает Fortune, сопоставимые продажи в ресторанах сети выросли на 15,2%, а скорректированная прибыль составила 1,02 доллара на акцию и превысила ожидания Уолл-стрит.

Компания открыла шесть ресторанов в течение квартала и по-прежнему ожидает открыть в этом году до 26 заведений. Председатель совета директоров и генеральный директор Дэвид Овертон заявил, что популярность бренда среди разных поколений, в том числе среди более молодых посетителей, поддерживает актуальность основной концепции сети. В компании также связали часть роста продаж со значительной активностью в социальных сетях.

Шутка Обамы вызвала реакцию Белого дома

Финансовый отчет Cheesecake Factory вышел на фоне политического спора, начавшегося после выступления бывшего президента США Барака Обамы в Кливленде. Комментируя оформление Белого дома во время президентства Дональда Трампа, он сравнил его с рестораном Cheesecake Factory и упомянул Саддама Хусейна.

Трамп в ответ заявил журналистам, что этот комментарий показывает, почему Обама был «плохим президентом». На митинге в Коринте, штат Миссисипи, он назвал Cheesecake Factory успешной компанией и сказал, что расходы на обновление Белого дома незначительны.

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Официальный аккаунт Белого дома в X опубликовал стилизованное меню Cheesecake Factory с названиями, связанными с политикой администрации. Министр финансов США Скотт Бессент также пообедал в ресторане сети неподалеку от Белого дома и, вероятно имея в виду Президентский центр Обамы в Чикаго, сравнил его с гробницей Дарта Вейдера.

Дизайнер сети не поддержал сравнение

Бывший вице-президент Cheesecake Factory по дизайну Рик Маккормак сказал CNN, что рестораны сети не похожи на Белый дом Трампа. Он назвал такое сравнение «немного печальным», учитывая другие проблемы страны, и охарактеризовал дискуссию как проявление политической мелочности.

Акции компании в этом году подорожали более чем вдвое и ранее в октябре достигли исторического максимума в 118,63 доллара. Сама Cheesecake Factory публично не комментировала слова Обамы, а вопрос не поднимался во время квартального звонка компании с инвесторами.

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