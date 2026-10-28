Amerykańska sieć restauracji Cheesecake Factory odnotowała rekordowe kwartalne przychody w wysokości 1,03 mld dolarów, o 14% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jak podaje Fortune, porównywalna sprzedaż w restauracjach sieci wzrosła o 15,2%, a skorygowany zysk wyniósł 1,02 dolara na akcję i przekroczył oczekiwania Wall Street.

W ciągu kwartału firma otworzyła sześć restauracji i nadal spodziewa się otworzyć w tym roku do 26 lokali. Przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny David Overton powiedział, że popularność marki wśród różnych pokoleń, w tym młodszych gości, wspiera aktualność głównej koncepcji sieci. Firma powiązała również część wzrostu sprzedaży ze znaczną aktywnością w mediach społecznościowych.

Żart Obamy wywołał reakcję Białego Domu

Raport finansowy Cheesecake Factory ukazał się w czasie politycznego sporu, który rozpoczął się po wystąpieniu byłego prezydenta USA Baracka Obamy w Cleveland. Komentując wystrój Białego Domu podczas prezydentury Donalda Trumpa, porównał go do restauracji Cheesecake Factory i wspomniał Saddama Husajna.

Trump odpowiedział dziennikarzom, że ten komentarz pokazuje, dlaczego Obama był „złym prezydentem”. Na wiecu w Corinth w stanie Missisipi nazwał Cheesecake Factory odnoszącą sukcesy firmą i powiedział, że koszty odnowienia Białego Domu są nieznaczne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oficjalne konto Białego Domu na X opublikowało stylizowane menu Cheesecake Factory z nazwami związanymi z polityką administracji. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent również zjadł posiłek w restauracji sieci niedaleko Białego Domu i, najwyraźniej mając na myśli Centrum Prezydenckie Obamy w Chicago, porównał je do grobowca Dartha Vadera.

Projektant sieci nie poparł porównania

Były wiceprezes Cheesecake Factory ds. designu Rick McCormack powiedział CNN, że restauracje sieci nie przypominają Białego Domu Trumpa. Nazwał to porównanie „trochę smutnym”, biorąc pod uwagę inne problemy kraju, i określił dyskusję jako przejaw politycznej małostkowości.

Akcje firmy wzrosły w tym roku ponad dwukrotnie, a wcześniej w październiku osiągnęły historyczne maksimum 118,63 dolara. Sama Cheesecake Factory publicznie nie skomentowała słów Obamy, a kwestia ta nie została poruszona podczas kwartalnej rozmowy firmy z inwestorami.

Czytaj nas na