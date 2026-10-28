梅赛德斯-奔驰将于12月在德国恢复员工自愿裁员计划。该公司还正与工会讨论进一步削减成本，据Asharq Al-Awsat报道，消息援引首席执行官康林松的话称。

在德国削减成本

康林松表示，德国约占梅赛德斯-奔驰销售额的15%，而该公司三分之二的员工和机构设在该国。他说，恢复该计划是为了进一步降低固定成本。

由于与工会的谈判仍在进行中，他没有说明可能削减的工作岗位数量。他指出，梅赛德斯-奔驰打算使公司的结构适应其当前的收入水平。

康林松还表示，中国、匈牙利、罗马尼亚和美国的劳动力成本低于德国。

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中国市场的压力

德国汽车制造商正面临激烈竞争以及中国需求下滑的局面。中国是全球最大的汽车市场。继大众和宝马之后，梅赛德斯-奔驰成为第三家因中国市场困难而发布年度利润预警的德国大型制造商。

梅赛德斯-奔驰第三季度净利润增长近30%，至15.2亿欧元，尽管总销售额下降4.5%，至307亿欧元。消息来源指出，销售下滑在很大程度上是中国市场崩盘的结果。

康林松强调，梅赛德斯-奔驰不能离开中国。由于有超过100家汽车制造商，中国的价格竞争已加剧。宝马计划在2027年底前通过自身的自愿裁员计划削减8000个工作岗位，而包括保时捷和奥迪在内的大众集团预计将在本十年末前在全球削减12万个工作岗位。

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