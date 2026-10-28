Mercedes-Benz wznowi w grudniu w Niemczech program dobrowolnych redukcji zatrudnienia. Firma prowadzi również rozmowy ze związkami zawodowymi na temat dalszego obniżenia kosztów, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na dyrektora generalnego Olę Källeniusa.

Obniżanie kosztów w Niemczech

Källenius oświadczył, że Niemcy odpowiadają za około 15% sprzedaży Mercedes-Benz, podczas gdy w tym kraju znajduje się dwie trzecie pracowników i struktur firmy. Jak zaznaczył, program jest wznawiany, aby dodatkowo zmniejszyć koszty stałe.

Szef firmy nie podał liczby miejsc pracy, które mogą zostać zlikwidowane, ponieważ negocjacje ze związkami zawodowymi trwają. Zaznaczył, że Mercedes-Benz zamierza dostosować strukturę firmy do jej obecnego poziomu przychodów.

Källenius poinformował również, że koszty pracy w Chinach, na Węgrzech, w Rumunii i USA są niższe niż w Niemczech.

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Presja ze strony chińskiego rynku

Niemieccy producenci samochodów mierzą się z silną konkurencją i spadkiem popytu w Chinach, największym rynku motoryzacyjnym świata. Mercedes-Benz stał się trzecim dużym niemieckim producentem po Volkswagenie i BMW, który wydał ostrzeżenie dotyczące rocznego zysku z powodu trudności na chińskim rynku.

Zysk netto Mercedes-Benz w trzecim kwartale wzrósł o niemal 30%, do 1,52 mld euro, chociaż całkowita sprzedaż spadła o 4,5%, do 30,7 mld euro. Źródło wskazuje, że spadek sprzedaży był w dużej mierze skutkiem załamania na chińskim rynku.

Källenius podkreślił, że Mercedes-Benz nie może opuścić Chin, gdzie konkurencja cenowa nasiliła się z powodu obecności ponad 100 producentów samochodów. BMW planuje zlikwidować 8 tys. miejsc pracy do końca 2027 roku w ramach własnego programu dobrowolnych redukcji zatrudnienia, a Volkswagen Group, do której należą Porsche i Audi, zamierza zlikwidować 120 tys. miejsc pracy na świecie do końca dekady.

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