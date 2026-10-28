Włosko-amerykańsko-francuski producent samochodów Stellantis uzyskał w trzecim kwartale 2026 roku 37,6 mld euro przychodów netto, o 1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Strata netto spółki zmniejszyła się o 90% — do 500 mln euro, informuje ANSA English.

Wyniki finansowe kwartału

Skorygowany dochód operacyjny Stellantis za okres trzech miesięcy wyniósł 300 mln euro. Do grupy należą między innymi marki Jeep, Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo i Chrysler.

W 2025 roku Stellantis poniósł stratę netto w wysokości 22,3 mld euro. Stało się to po znaczącym odpisie wartości aktywów w bilansie, gdy spółka ponownie oceniła tempo przechodzenia rynku motoryzacyjnego na pojazdy elektryczne.

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Plany spółki

Dyrektor generalny Antonio Filosa oświadczył, że w ciągu kwartału spółka kontynuowała realizację planu FaSTLAne 2030, wprowadzała nowe produkty, przyspieszała partnerstwa oraz poprawiała produkcję i jakość.

Według niego program tworzenia wartości już pozytywnie wpłynął na wyniki kwartalne. Stellantis liczy na zrealizowanie do końca 2026 roku co najmniej 40% z planowanych 6 mld euro oszczędności kosztowych w ujęciu rocznym, potwierdza prognozę na 2026 rok i oczekuje dodatnich przemysłowych wolnych przepływów pieniężnych w 2027 roku.

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