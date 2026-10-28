Итало-американо-французский автопроизводитель Stellantis в третьем квартале 2026 года получил 37,6 млрд евро чистой выручки, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток компании сократился на 90% — до 500 млн евро, сообщает ANSA English.

Финансовые результаты квартала

Скорректированный операционный доход Stellantis за трехмесячный период составил 300 млн евро. В группу входят, в частности, бренды Jeep, Peugeot, Fiat, Lancia, Maserati, Alfa Romeo и Chrysler.

В 2025 году Stellantis понес чистый убыток в размере 22,3 млрд евро. Это произошло после значительного списания стоимости активов в балансе, когда компания переоценила темпы перехода автомобильного рынка на электромобили.

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Планы компании

Генеральный директор Антонио Филоса заявил, что в течение квартала компания продолжила реализацию плана FaSTLAne 2030, выводила новые продукты, ускоряла партнерства и улучшала производство и качество.

По его словам, программа создания стоимости уже внесла положительный вклад в квартальные результаты. Stellantis рассчитывает до конца 2026 года реализовать не менее 40% из запланированных 6 млрд евро экономии затрат в годовом исчислении, подтверждает прогноз на 2026 год и ожидает положительного промышленного свободного денежного потока в 2027 году.

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