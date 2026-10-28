Według ECNS, wartość dwustronnego handlu towarami między Chinami a Niemcami w okresie od stycznia do września 2026 roku osiągnęła 1,2 bln juanów. W przeliczeniu na dolary jest to około 179 mld dolarów USA. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wskaźnik wzrósł o 6,2%.

Wskaźniki za wrzesień

We wrześniu dwustronny handel towarami osiągnął 146,17 mld juanów. W porównaniu z wrześniem poprzedniego roku jego wartość wzrosła o 11,3%. Dane za wrzesień przedstawiono oddzielnie od podsumowania pierwszych trzech kwartałów 2026 roku.

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Wśród głównych kategorii towarów w handlu między oboma krajami źródło wymienia sprzęt elektryczny, komponenty elektroniczne oraz produkty farmaceutyczne. ECNS powołuje się na dane celne dotyczące tych wskaźników.

Porównanie z 2025 rokiem

W całym 2025 roku wartość handlu towarami między Chinami a Niemcami wyniosła 1,51 bln juanów. Wskaźnik za 2025 rok obejmuje cały rok kalendarzowy, podczas gdy nowe dane dotyczą okresu od stycznia do września 2026 roku.

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